Не лише Путін: Подоляк розповів, хто в Росії керує війною проти України

Між російським керівниками військових дій вже почали шукати винного у провалах армії РФ в Україні.

В Росії військовими діями окрім президента РФ Володимирв Путіна керують зокрема ще низка кремлівських чиновників, спецслужби, власники приватних військових компаній, а також очільник Чечні Рамзан Кадиров. Серед них усіх тепер шукають винного у провалах російських військових на війні в Україні.

Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За словами Подоляка, військовими діями в Росії керують:

1. кремлівські клерки;

2. внутрішні спецслужби;

3. власники ПВК із в'язнів;

4. очільник Чечні;

5. Z-пропагандисти;

6. особисто Путін.

Радник ОПУ каже, що між перелічиними керівниками війни вже шукають винного у провалах армії РФ в Україні.

"Павуки в закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе…", - зазначає Подоляк.

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