Не лише залізниця: Литва заборонила Росії перевозити своєю територією ще й автомобільні вантажі

Не лише залізниця: Литва заборонила Росії перевозити своєю територією ще й автомобільні вантажі

Слідом за залізничними перевезеннями підсанкційних товарів Литва також заборонила Росії перевозити своєю територією автомобільні вантажі. Тож тепер Росія може доправляти до Калінінграда підсанкційні вантажі лише морем.

За офіційними даними литовської митниці, станом на 21 червня перепустки до Литви очікують близько 330 автопоїздів, а час очікування проїзду становить понад 32 год.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням на заяви компаній-перевізників та уряд Калінінградської області РФ.

"Часткове обмеження вантажного транзиту стосується й автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі на сьогодні можна перевозити лише морем", – сказали у пресслужбі уряду Калінінградської області.

Цю інформацію підтвердили в кількох компаніях, що займаються автоперевезеннями. Вони вказали, що литовська митниця вже розвертає машини на білорусько-литовському кордоні у пункті пропуску М'ядинінкай.

Нагадаємо, від 18 червня в межах санкцій ЄС Литва заборонила транзитне перевезення товарів і технологій між Росією та Калінінградською областю, що розташована між Литвою та Польщею. Росія транспортує підсанкційні товари та вантажі з однієї своєї частини до іншої, але через територію ЄС робити це заборонено.

Після цього секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев узявся погрожувати Литві та її громадянам, пообіцявши дати відповідь на нібито транспортну блокаду санкційних товарів у Калінінградській області.

Розлючена Росія погрожує Литві через заблокований Калінінград

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