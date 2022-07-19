Не лише зброя за лендлізом: Вітренко не виключив, що США можуть допомогти Україні з газом

Лендліз передбачає не лише військову допомогу Україні від США, а й іншу, про яку може попросити держава. Тож Україна може звернутися по допомогу з постачанням зрідженого природного газу.

Україна вивчала історію і конкретні випадки, коли лендліз включав не лише зброю.

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Вітренко сказав, що й сам вів перемовини про газ.

"Питання було в тому – що, крім зброї, міг включати лендліз. Коли ми зустрічалися із виконавчою гілкою влади США, я казав про те, що необхідно Україні. А саме: закуповувати та імпортувати газ, щоб досягти рівня у 19 мільярдів", – сказав очільник "Нафтогазу".

Він зауважив, що американські Конгрес, Держдепартамент та Міненерго сприйняли це позитивно.

"Наші американські партнери не сказали "ні". В окремих випадках вони казали "ми щось знайдемо". Загалом ми розглядаємо різні інструменти, за допомогою яких Америка може допомагати Україні з імпортом газу", – розповівВітренко.

Він додав, що держава веде перемовини про імпорт газу і з іншими країнами.

Нагадаємо, гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, що уряд і "Нафтогаз" дуже активно працюють над створенням запасів газу, щоб пережити цю зиму без проблем. Проте це дуже складне завдання, коли в країні триває війна.

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