Не лише ППО: Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом під час зустрічі

Зеленський розповів про зустріч із Трампом / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із президентом США Дональдом Трампом та його командою, під час якої сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та кроки для наближення миру.

Про це глава держави написав 8 липня.

За словами Зеленського, він вдячний американському президентові за увагу до питання посилення української системи ППО.

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«Хороша зустріч із президентом Трампом та його командою. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів», — зазначив президент.

Про зміцнення позиції України та наближення миру

За словами глави держави, під час переговорів сторони обговорили ідеї, які можуть зміцнити позиції України та наблизити досягнення миру.

«Обговорили з Президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир. Розраховую, що наші команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено сьогодні», — написав Зеленський.

Окрему увагу співрозмовники приділили дипломатичному напрямку.

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«Ми також говорили про дипломатію: намагаємося зробити так, щоб вона спрацювала. Продовжимо продуктивно працювати, щоб це сталося. Дякую!» — підсумував президент України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп тим часом висловив упевненість, що його адміністрація здатна досягати домовленостей навіть у найскладніших міжнародних конфліктах.

Водночас своїми заявами Трамп дав зрозуміти, що не має наміру прив’язувати переговорний процес до конкретних часових меж.

Раніше йшлося про те, що на саміті НАТО Україні пообіцяли 70 млрд євро на оборону цьогоріч. Ще союзники оголосили про нові системи ППО та розширення «коаліції дронів».

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