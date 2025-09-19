ТСН у соціальних мережах

Не лише Трамп: з ким Зеленський ще може зустрітися у Нью-Йорку

У межах Генасамблеї ООН можлива зустріч Зеленського, Навроцького і Трампа.

Катерина Сердюк
Не лише Трамп: з ким Зеленський ще може зустрітися у Нью-Йорку

© Associated Press

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський може зустрітися з польським лідером Каролем Навроцьким. Міністр у справах президента Марцін Пшидач заявив, що переговори можуть відбутися на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє RMF24.

Деталі

Як стало відомо, 21-24 вересня 2025 року (неділя-середа) президент Кароль Навроцький та перша леді Марта Навроцька відвідають США, під час яких візьмуть участь у загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Навроцький зосередиться на питаннях безпеки та представить польське бачення майбутнього міжнародних відносин та світового порядку. Він також обговорить регіональні виклики та фундаментальні принципи, які є важливими.

«На полях сесії Генеральної Асамблеї ООН відбудеться серія двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах. Також будуть проведені прямі контакти, зокрема з ключовими дипломатичними фігурами, зокрема — я переконаний — прямий контакт з президентом (США) Дональдом Трампом», — сказав Пшидач.

Він додав, що можлива і зустріч Навроцького та Зеленського. За його словами, зала засідань ООН невелика, і контакти між політиками очевидні. Тож принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентами, безумовно, може відбутися там.

Раніше ми писали, що наступного тижня Зеленським вирушить до Нью-Йорка, США. Лідер має завітати на ювілей Генасамблеї ООН — організації, яка постійно виявляє «стурбованість», а не демонструє готовність до конкретних дій.

Зокрема, Україна працює над можливою зустріччю Зеленського і Трампа в межах ООН.

«Ми вітаємо цей сигнал налаштованості на зустріч. Перебування на високому сегменті ООН зазвичай створює можливість для таких контактів. Ми були б раді, якби вдалося організувати зустріч у Нью-Йорку наших лідерів», — сказав речник МЗС Георгій Тихий.

