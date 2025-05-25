Не лише ударами по Україні: Портников пояснив, як Путін тестує Трампа і що буде далі

Путін тестує президента США Дональда Трампа на байдужість / © ТСН.ua

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Очільник Кремля Володимир Путін тестує президента США Дональда Трампа на байдужість, і надалі робитиме це не лише ударами по Україні.

Про це сказав журналіст і політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

«Звичайно, Путін зараз, як досвідчений терорист, тестує захід на реакцію на його дії. Він тестує президента США на байдужість. Адже на попередню велику атаку по Україні ані президент США Дональд Трамп…, ані найближче оточення президента США ніяк не відреагувало», — сказав Портников.

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Трамп весь час говорить про те, як йому болить серце за те, що на російсько-українській війні гинуть люди. Але для американського президента це виключно виправдання того, що він може провести «сердечну розмову» із Путіним, зазначає Портников.

«А коли люди дійсно гинуть, Трамп мовчить і розповідає про паради та про нові тарифи. Все, що цікавить цього бізнесмена, який став американським президентом, у політичному житті», — додає журналіст.

Авжеж, якщо США знову ніяк не відреагують на велику російську атаку по україні 24-25 травня, це лише заохотить Путіна до нового терору проти України.

«Якщо стане ясно, що президенту Трампу абсолютно байдуже, скільки українців ще загине від путінського терору, тільки щоб Путін отримав від України те, чого він хоче отримати, і Україна не заважали більше Дональду Трампові та його оточенню мріяти про сумнівні економічні оборудки із путінською Росією, — це тільки заохотить Путіна до нових великих ударів по Україні», — пояснив журналіст.

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Він додав, що «тестувати Трампа на байдужість» кремлівський очільник буде не лише за допомогою України. Війна рано чи пізно прийде на територію країн Північно-Атлантичного Альянсу.

«І там російський президент буде тестувати Трампа на байдужість… Російська Федерація і Китай вже зараз будуть думати про те, як зменшити вплив США і в Європі, і в Азії», — пояснив Віталій Портников.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп станом на вечір 25 травня не відреагував на масштабні удари РФ по Україні. Це може свідчити про провал його намірів досягнути мирного врегулювання.

Водночас спецпосланець американського президента в Україні Кіт Келлог закликав Кремль зупинити вогонь.

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А конгресмен-республіканець Дон Бейкон після масштабних атак Росії по Україні відкинув ідею мирних переговорів із Путіним та заявив про необхідність максимальних санкцій проти Росії.

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