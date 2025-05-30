Не лише Україна і РФ: Келлог назвав країни-учасниці нових переговорів у Стамбулі

Переговори в Стамбулі. / © Associated Press

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До нових переговорів між Україною та РФ, які мають відбутися 2 червня у Стамбулі, долучаться безпекові радники зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Про це повідомив спеціальний посланець президента США Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу ABC News.

За словами Келлога, ця група експертів раніше брала участь у формуванні українського варіанту меморандуму з 22 пунктами під час попередніх зустрічей у Лондоні та Парижі.

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Американський посадовець заявляє, що наразі ключовою перешкодою для проведення переговорів є відсутність офіційної відповіді від РФ. Келлог каже, що Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом обіцяв передати російський варіант меморандуму протягом тижня. Однак, документ досі не був отримала ні українська, ні американська сторони.

Головною метою переговорів у Стамбулі є досягнення всеосяжного припинення вогню, наголошує спецпосланець Трампа, на суші, в повітрі, на морі, а також стосовно атак на цивільну інфраструктуру.

“Ми маємо зіставити українські та російські пропозиції, визначити сфери можливих домовленостей і теми, які не підлягають компромісу. Подивимося, до чого дійдемо під час зустрічі у Стамбулі”, - підсумував кіт Келлог.

Нагадаємо, Москва запропонувала знову зустрітися у Стамбулі 2 червня. У Кремлі кажуть, що Росія чекає на рішення Києва щодо їхньої пропозиції. Попередньо, склад російської делегації на другому раунді прямих переговорів буде тим самим, що й 16 травня.

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Офіційної відповіді від Києва немає поки що. Україна чекає на "меморандум" РФ. Втім, Росія навмисне затягує передавання свого проєкту документа.

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган закликає не варто ставитися легковажно до заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про бажання провести другий раунд переговорів у Стамбулі. З його слів, ця заява “ще більше посилила наші надії на мир”.

Дата публікації 11:13, 28.05.25 Кількість переглядів 577 Скандальна заява Трампа змусила підскочити навіть Медвєдєва! Послухайте, як заговорили США