"Не має повноважень": експерт пояснив, чому Фіцо не зможе перекрити постачання електроенергії до України

Разом з тим Фіцо може віддати таємний наказ пошкодити кабелі постачання.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не має юридичних можливостей для перекриття постачання електроенергії до України.

Таку думку в етері Еспресо висловив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар.

Він заявив, що останні заяви Фіцо щодо припинення постачання електроенергії до України можна віднести до медійно-психологічної атаки на Україну.

"Він не може заборонити й зупинити постачання електроенергії до України. Він не має для цього відповідних можливостей. Його уряд цим питанням не займається. Всіма операціями, які повʼязані з перетоками електроенергії, займаються приватні компанії та трейдери. Електроенергія береться з ринку і Фіцо не може фактично взяти й заборонити приватним компаніям постачати електроенергію своїм клієнтам", - пояснив Гончар.

Разом з тим, він такого політика як Фіцо можна очікувати, що він віддасть таємні накази фізично пошкодити кабелі, через які постачається електроенергія зі Словаччини до України.

"Звісно, Фіцо може дати якесь таємне розпорядження й влаштувати якийсь технічний збій. Тобто, до прикладу, через "технічний інцидент", "аварію" з тим, щоб були фізично перервані дроти до України й зупинити постачання електроенергії. Просто дати вказівку про заборону експорту електроенергії він не зможе. Фіцо не має таких повноважень", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що словацький прем'єр Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін доручив Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

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