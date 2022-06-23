"Не маємо справжнього контакту": Зеленський звернувся до Ізраїлю та дорікнув щодо санкцій проти РФ

"Не маємо справжнього контакту": Зеленський звернувся до Ізраїлю та дорікнув щодо санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський заяви, що Ізраїль має приєднатися санкцій проти Росії, адже йдеться не про бізнес чи гроші, а про спільну безпеку.

Водночас глава держава від імені народу України висловив вдячність ізраїльтянам, які піднімають прапори держави.

Про це Зеленського сказав під час виступу перед студентами Єврейського університету в Єрусалимі, пише The Jerusalem Post.

"Росія стала терористичною державою. Маріуполь стертий з лиця землі, а чотири місяці тому в цьому місті було пів мільйона жителів", – наголосив президент.

"На жаль, ми ще не бачили, щоб Ізраїль приєднався до міжнародного режиму санкцій. Коли уряди запроваджуютьсанкції проти Росії, йдеться не про гроші чи бізнес. Йдеться про цінності та спільну безпеку... Японія, Австралія та багато інших країн вже приєдналися до санкцій, так само як і багато європейських країн діють разом із нами проти російської агресії", – зауважив Зеленський.

Водночас він висловив розуміння, що для Ізраїлю запровадження санкцій проти РФ – це не легкий вибір. Проте ситуація в Польщі нічим не відрізняється, бо їй також загрожує Росія, додав глава держави.

"Ми дуже вдячні за гуманітарну допомогу, медикаменти. Ми відчуваємо, що ваше суспільство розуміє ситуацію, але з вашим урядом ми не маємо справжнього контакту", – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що запровадження санкцій проти Росії може стати "бумерангом" і "палицею на два кінці".

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