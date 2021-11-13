"Не Мінськ зруйнував діалог": у Білорусі заявили про готовність до переговорів з ЄС щодо мігрантів

"Не Мінськ зруйнував діалог": у Білорусі заявили про готовність до переговорів з ЄС щодо мігрантів

Лукашенко нібито готовий обговорити врегулювання міграційної кризи з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими політиками ЄС.

Білоруська влада завжди готова до діалогу з Євросоюзом щодо врегулювання міграційної кризи.

Про це РИА Новости 13 листопада заявила речниця самопроголошеного білоруського правителя Наталія Ейсмонт.

"Скажу вам так: завжди були готові, зараз готові і будемо готові обговорювати. Не ми зруйнували цей діалог", - сказала вона у відповідь на запитання, чи готовий Олександр Лукашенко обговорити врегулювання міграційної кризи з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими політиками ЄС.

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче розмістити біля кордонів російські "Іскандери" . Удар цих ракетних установок поширюється на відстань до 500 кілометрів.

. Удар цих ракетних установок поширюється на відстань до 500 кілометрів. Тим часом через міграційну кризу Польща вирішила збудувати до середини 2022 року 180-кілометрову стіну заввишки 5,5 метра на кордоні з Білоруссю.

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