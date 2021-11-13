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"Не Мінськ зруйнував діалог": у Білорусі заявили про готовність до переговорів з ЄС щодо мігрантів

"Не Мінськ зруйнував діалог": у Білорусі заявили про готовність до переговорів з ЄС щодо мігрантів

Associated Press

Лукашенко нібито готовий обговорити врегулювання міграційної кризи з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими політиками ЄС.

Білоруська влада завжди готова до діалогу з Євросоюзом щодо врегулювання міграційної кризи.

Про це РИА Новости 13 листопада заявила речниця самопроголошеного білоруського правителя Наталія Ейсмонт.

"Скажу вам так: завжди були готові, зараз готові і будемо готові обговорювати. Не ми зруйнували цей діалог", - сказала вона у відповідь на запитання, чи готовий Олександр Лукашенко обговорити врегулювання міграційної кризи з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими політиками ЄС.

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