Не Москва і не Угорщина: Зеленський назвав місце, де може зустрітися із Путіним

Після переговорів у Вашингтоні президент США Дональд Трамп намагається організувати зустріч лідерів Росії та України. Зеленський готовий до зустрічі, щоб припинити війну.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів з російський диктатором Володимиром Путіним, однак відкинув Москву як місце зустрічі.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

«Ми в присутності європейських лідерів в Овальному кабінеті вже в третій частині наших зустрічей, після розмови президента Трампа з Путіним, домовились, що координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з „рускімі“ складатиметься з Рубіо, Віткоффа і Венса. Мова про координацію наших домовленостей. З нашого боку у Вашингтоні був швидкий діалог між Умєровим, Єрмаком, Віткоффом і Рубіо. Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями», — сказав він.

«Президент Трамп уточнив, що він вважає, що після цього ми повинні мати за тиждень-два двосторонню зустріч. І якщо вона принесе результат, то, як він сказав, „якщо для вас буде це важливо, я обов’язково приєднаюся до тристороннього формату“. Я одразу відреагував на двосторонню зустріч. Ми готові. А що якщо „рускіє“ не готові? Європейці підняли це питання. Якщо „рускіє“ не готові, то ми би хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це. Ми хочемо закінчення цієї війни і чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони», — додав він.

Окремо президент висловився про місце зустрічі з росіянами. Зеленський переконаний, що ця зустріч має відбутися в нейтральній Європі.

«Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія — ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас — це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов — це також проактивні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути. Що стосується Будапешта як майданчика, — мені здається, що на сьогодні це непросто», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Путін під час розмови з Трампом запропонував Москву як місце для двосторонньої зустрічі з президентом України Зеленським.

Однак видання CNN пише, що Путін не планує особистих переговорів із президентом України ані найближчим часом, ані в перспективі.

Експерти Axios зазначили, навіть якщо зустріч Зеленського з Путіним відбудеться, вона буде малопродуктивною.

