Не може бути жодних компромісів з терористом та вбивцею - Палатний закликав не піддаватися на шантаж росії

Не може бути жодних компромісів з терористом та вбивцею. Санкції проти росії мають лише посилюватись.

Про це заявив керівник Волонтерського штабу «Українська команда» Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

«Світ має невпинно посилювати санкційний тиск на росію і оперативно ліквідовувати будь-які лазівки, через які росія намагається обходити санкції. Тривожним дзвіночком обходу санкцій стала згода деяких європейських енергетичних компаній платити росії за газ в рублях. Це не лише порушення санкцій, але й небезпечний прецедент. Адже путін сприймає такі поступки як слабкість Заходу і буде висувати нові і нові вимоги, щоб зруйнувати колективний санкційний тиск. Росія вже почала шантажувати Європу зупинкою газопостачання, вимагаючи передати їй турбіну для газопроводу Північний потік-1 в обхід санкцій» - заявив Палатний.

Він наголошує, що весь демократичний світ має діяти злагоджено, щоб зупинити агресора.

«Не може бути жодних компромісів з терористом та вбивцею! Санкційний тиск на росію має неухильно посилюватися, щоб знекровити її економіку і вбити бажання продовжувати війну проти України. Санкції мають бути уніфікованими і діяти в кожній частині світу, щоб країна-агресор жодним чином не могла їх уникнути чи обійти. Лише за таких умов росія зрозуміє, що кожен день війни для неї - це мільярдні втрати та падіння її економіки. І єдиним виходом для неї стане виведення військ з території України і як наслідок - крах путінського режиму», - підкреслив керівник «Українського штабу».