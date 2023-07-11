"Не можемо піддатися агресії РФ": США стоятимуть єдиним фронтом з Україною, скільки знадобиться

Від початку масштабного вторгнення росіяни атакували будинки, школи, дитячі майданчики, лікарні, торговельні центри, ядерні об’єкти та іншу інфраструктуру.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, - пише Укрінформ.

«Представники російських військ та їхні поплічники вчиняли міжнародні злочини, такі як незаконне переміщення українських цивільних осіб, у тому числі дітей, до Росії в межах так званих «фільтраційних операцій»,- додав Міллер.

Росія цілеспрямовано нищила енергетичну інфраструктуру України, безвідповідально брякала ядерною зброєю, знищувала орні землі та перешкоджала експорту українського зерна.

Міллер наголосив, що Росія «зазнала стратегічного провалу» в Україні й отримала величезні втрати як військового персоналу й техніки, так і в плані економіки.

«Ми не можемо піддатися російській агресії чи змиритися з її нахабними спробами змінити кордони силою. Упродовж 500 днів ми міцно стояли єдиним фронтом з Україною і продовжуватимемо так надалі стільки, скільки знадобиться»,- резюмував представник Держдепу.

На думку військового експерта Петра Черника, надання Україні касетних боєприпасів від США може істотно змінити ситуацію на фронті.

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