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"Не можемо собі дозволити ворожити на кавовій гущі": Кулеба про імовірність нападу РФ на Україну

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"Не можемо собі дозволити ворожити на кавовій гущі": Кулеба про імовірність нападу РФ на Україну

Associated Press

МЗС України робить все для стримування агресії РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає українців не панікувати через інформацію про імовірне повномасштабне вторгнення РФ. На його думку, "президент Росії Володимир Путін не знає, чи піде на кроки, якими лякає Україну".

Про це Кулеба заявив на брифінгу.

За його словами, Путін лякає Україну, Європу, США та світ загалом. Утім, як запевнив Кулеба, МЗС України робить все для стримування агресії РФ.

"Путін лякає Європу, Україну, США та світ, але навіть він сам не знає, чи вдасться до дій, якими нас лякає. Ми, дипломати, теж користуємося соцмережами, читаємо новини, але ми не можемо дозволити собі ворожити на кавовій гущі і піддаватися повідомленням в ЗМІ", - заявив він.

Нагадаємо, 19 січня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо чуток, які поширюють про ймовірне вторгнення Росії.

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