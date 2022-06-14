"Не можете дати літаків – дайте сучасну ППО": Зеленський закликав надати системи для захисту цивільних

Президент України Володимир Зеленський розповів, що очікує від третьої зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Рамштайні рішення про надання державі сучасних систем протиповітряної оборони, яких вона потребує для захисну цивільних.

Адже саме мирне населення гине внаслідок ракетних обстрілів українських міст з боку російських окупантів.

Про це глава держави сказав на пресконференції з данськими ЗМІ.

Президент повідомив, що по цивільних кварталах України щодня влучають 10-15 російських крилатих ракет.

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"Це велика проблема. Не складно порахувати, що 300 ракет можуть бути використані за один місяць. І ви розумієте, яка кількість людей може загинути. Тому, якщо ми не можемо закрити небо тими речами, які ми пропонували, то ми сьогодні просимо надати нам ППО, яке зможе зміцнити нашу оборону і зменшити кількість влучань у звичайних людей. Я дуже очікую на таку підтримку", ­– розповів Зеленський.

"Це вже можуть зробити не тільки США, але й європейські партнери. Ми дуже чекаємо на таке рішення європейців", – зауважив глава держави.

Він також нагадав, як від початку війни Україна просила закрити небо над своєю територією і пропонувала альтернативні варіанти цього.

"З самого початку війни я просив закрити небо. Але ми не дочекалися цього, на жаль. Ми постійно знаходили альтернативи такому рішенню. Не можете закрити небо – дайте нам відповідні літаки. Ми не дочекалися літаків. Не можете дати літаків – дайте нам, будь ласка, сучасні системи ППО", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявляв, що Росія буде готова закінчити війну, коли українські війська витіснять зі своєї території окупантів. А це передусім залежить від швидкості та кількості постачань озброєння від партнерів.

Додамо, що за дамини Міноборони, Україна отримала від Заходу всього 10% від потреб в озброєнні.

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