Не можна, аби Путіну все зійшло з рук: у НАТО закликають до постачання важкого озброєння ЗСУ

Україну необхідно забезпечити необхідним озброєнням, зокрема важкою технікою, аби країна перемогла у розв'язаній Кремлем війні.

Про це в інтерв'ю Die Welt заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що Російська Федерація "вже почала цю війну", коментуючи запитання про те, чи може спровокувати ескалацію постачання бойових танків Leopard 2.

"Звичайно, більшість війн закінчуються за столом переговорів. Але те, чого Україна може досягти на таких переговорах, нерозривно пов’язане з військовою ситуацією. Тож якщо ми хочемо рішення, за якого Україна виживе як суверенна та вільна країна, тоді абсолютно необхідно діяти зараз. Більше важкої техніки Україні конче необхідно", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, якщо диктатору Володимиру Путіну все зійде з рук, то інші авторитарні режими будуть використовувати силу для досягнення своїх цілей. В інтересах НАТО гарантувати перемогу України, наголосив генсек Альянсу.

"РФ почала агресивну війну проти незалежної, суверенної країни, і для України буде трагедією, якщо президенту Путіну це зійде з рук. Це також було б небезпечно для нас, тому що тоді Путін та інші авторитарні лідери знали б, що вони можуть використовувати грубу силу для досягнення своїх цілей", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Айріл Гейнс наголошує, що Захід мусить продовжувати надавати безпекову допомогу Україні, аби вона отримала перемогу у розв'язаній Кремлем війні.

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