"Не можна бути десь посередині": Зеленський розкритикував президента Бразилії за нейтралітет щодо війни

Так, Зеленський навів приклад Другої світової війни, коли "нейтральність дала можливість фашизму з'їсти половину Європи".

Про це український лідер заявив в інтерв'ю бразильському телеканалу Globo.

"Я вчора мав розмову з президентом Бразилії... Він сказав мені, що підтримує Україну, її суверенітет і територіальну цілісність. Я дуже хочу вірити, що так воно і буде. Він мені сказав, що Бразилія сприймає з болем усе, що відбувається в Україні, але має позицію нейтральності", – повідомив глава держави.

Він висловив переконання, що в умовах війни у світі не можна бути нейтральним.

"Друга світова війна: нейтральність дала можливість фашизму з'їсти половину Європи, а потім захопити всю Європу. Не можна бути десь посередині і казати, що я готовий бути посередником. У чому? У війні? Між ким і ким? Тут війна Росії проти народу України. Вони на нашій території. Вісім років тому вони захопили частину нашої території. Було багато людей, які хотіли бути посередниками або бути в нейтральності. Це й дозволило Росії у 2014 році почати другу хвилю захоплення української території. Ось що таке нейтральність", – пояснивЗеленський.

Він додав, що під час телефонної розмови сказав Болсонару, що розраховує на його підтримку.

"Якщо завтра на вас, не дай Боже, хтось нападе, ми точно не будемо в нейтральності. Яка б не була історія стосунків у нас із Бразилією – якщо хтось порушить ваш суверенітет або, не дай Боже, вбиватиме людей, – як я можу сказати, що я в нейтральності? Я не маю права. Нейтральністю ми даємо можливість Путіну думати, що він не наодинці в цьому світі", – наголосив президент України.

Вперше на латиноамериканському медіа - Володимир Зеленський дав інтерв'ю бразильського телеканалу Globo

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