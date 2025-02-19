Не можна дати Путіну знову всіх обдурити: Зеленський переговорив з генсеком НАТО: про що йшлося

Марк Рютте поінформував про свою зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом.

Президент України Володимир Зеленський провів "хорошу" змістовну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це йшлося у зверненні Зеленського 19 лютого.

"Поділився деталями моєї зустрічі з президентом Ердоганом, під час якої ми обговорили роль Туреччини в наданні гарантій безпеки. В цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європи, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США", – зазначив Зеленський.

За його словами, Марк Рютте поінформував про свою зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом.

"Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною", – сказав Зеленський.

Він і Рютте обговорили також наші майбутні контакти з партнерами та скоординували подальші кроки.

"Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки", – сказав він.

Спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог прибув до Києва 19 лютого. Голова Офісу президента Андрій Єрмак уже зустрівся з Келлогом. Це був перший візит американського дипломата до України.