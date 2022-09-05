"Не можна давати їм дихати": у Литві викрили підступні плани Москви щодо переговорів з Києвом

Україні зараз не варто йти на переговори з Росією щодо припинення війни, розв'язаної диктатором Путіним.

Ексочільник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що у питанні переговорів про мир Кремль хоче грати за своїм сценарієм.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, у Москві спеціально роблять публічні заяви про, мовляв, готовність до переговорів з Україною. Однак, насправді Росія сподівається використати дипломатію не для встановлення миру.

"Кремль натякає на переговори – отже, закінчився порох і хочуть заморозити окуповані території. В жодному разі не можна давати їм дихати", – попередив Лінкявічюс.

Він наголосив, що це хороший шанс ще більше послабити окупантів та звільнити окуповані території України.

"Великі надії на збільшення постачання зброї, особливо завдяки американському лендлізу. Україну потрібно очистити від Росії. Крапка", – додав дипломат.

Раніше спікер російського диктатора Дмитра Пєскова в інтерв'ю для пропагандистів сказав, що РФ готова до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але якщо говоритимуть "про те, як будуть виконуватися умови Кремля" для припинення війни.

Проте радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Київ готовий вести переговори з Російською Федерацією лише після повернення усіх окупованих нею територій України.

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