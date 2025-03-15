Не можна дозволити Путіну "грати в ігри" з угодою Трампа - Стармер

Не можна дозволити кремлівському "фюреру" Володимиру Путіну "грати в ігри" з можливістю припинення вогню в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише The Guardian.

"Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа", – сказав очільник британського уряду.

З його слів, ігнорування Кремлем пропозиції президента США Дональда Трампа про припинення вогню демонструє, що диктатор РФ не налаштований на мир".

"Якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то ми маємо бути готовими стежити за припиненням вогню, щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир, якщо ж ні, то ми маємо напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію і домогтися припинення цієї війни", - заявив прем’єр.

Стармер переконаний, що Путін намагається відтягнути час, кажучи про те, що нібито має бути проведене ретельне дослідження, перш ніж припинення вогню стане можливим, "але світові потрібні дії, а не дослідження або порожні слова і безглузді умови".

Зауважимо, що сьогодні, 15 березня, прем'єр-міністр Великої Британії проведе віртуальну зустріч "коаліції охочих" – групи держав, які погодилися допомогти зберегти мир в Україні. У ній візьмуть участь європейські країни, Єврокомісія, НАТО, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія. Вони нададуть інформацію про допомогу, яку можуть надати в забезпеченні мирної угоди.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України. З його слів, це можна вирішувати тільки після можливого виходу Києва і Москви на домовленості про припинення вогню.

Читайте також:

Україна у фокусі іноземних медіа