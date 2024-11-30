Не можна грати в російську рулетку: Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні

Він заявив, що коли йдеться про питання війни і миру, необхідна холодна голова.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав голову опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца проявляти обережність у заявах про постачання далекобійних ракет Taurus Україні та не "грати в російську рулетку" з безпекою Німеччини.
Про це він заявив на партійній конференції в Берліні, передає Tagesschau.
Мерц, за словами Шольца, намагається поставити ядерній державі Росії ультиматум.
"Я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати в російську рулетку з безпекою Німеччини", - зазначив канцлер.
Він наголосив, що "коли йдеться про питання війни і миру, необхідна холодна голова". Канцлер запевнив громадян Німеччини, що він залишається "твердим і врівноваженим".
Нагадаємо, нещодавно в Німеччині знову заговорили про постачання ракет Taurus Україні.
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