Не можна грати в російську рулетку: Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні

Він заявив, що коли йдеться про питання війни і миру, необхідна холодна голова.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав голову опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца проявляти обережність у заявах про постачання далекобійних ракет Taurus Україні та не "грати в російську рулетку" з безпекою Німеччини.

Про це він заявив на партійній конференції в Берліні, передає Tagesschau.

Мерц, за словами Шольца, намагається поставити ядерній державі Росії ультиматум.

"Я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати в російську рулетку з безпекою Німеччини", - зазначив канцлер.

Він наголосив, що "коли йдеться про питання війни і миру, необхідна холодна голова". Канцлер запевнив громадян Німеччини, що він залишається "твердим і врівноваженим".

Нагадаємо, нещодавно в Німеччині знову заговорили про постачання ракет Taurus Україні.

Читайте також: