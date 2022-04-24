Не можна одночасно бути браконьєром та єгерем: Фріланд закликала виключити Росію із G20

Не можна одночасно бути браконьєром та єгерем: Фріланд закликала виключити Росію із G20

Це запропонувала віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд.

Через вторгнення в Україну Російську Федерацію слід позбавити членства у "Групі двадцяти".

Віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд на пресконференції у Вашингтоні розповіла свою позицію, - пише Укрінформ.

“Я переконана, що G20 слід вигнати Росію, і цю думку чітко висловили усі наші провідні союзники”, - сказала Фріланд.

Вона зазначила, що під час дво- та багатосторонніх зустрічей Канада й багато наших партнерів прямо говорили, що Росії немає місця за столом перемовин із державами, які зібралися для підтримки глобального процвітання та глобальної економіки, заснованої на правилах.

“Не можна одночасно бути браконьєром та єгерем”, - переконана канадська урядовиця.

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Але вона ухилилася від відповіді на запитання про те, яким чином можна виключити Росію із G20, якщо це рішення не підтримають інші члени організації.

“Треба бути відвертими із канадцями та між собою, що такою є наша думка”, - зауважила Фріланд.

Раніше йшлося про те, що високопосадовці G20 влаштували бойкот російському міністру, а для України готують фінансову допомогу. На відбудову України, знадобляться вже, можливо сотні мільярдів. В українському уряді розраховують на заморожені російські активи та репарації, але спочатку - потрібно перемогти.

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