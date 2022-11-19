"Не можна слухати без склянки горілки": посол України в Індонезії про виступ "Лаврова-Ріббентропа" на G20

Виступ російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова під час саміту "Великої двадятки" був повний брехні та пропагандистських штампів про Україну.

Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів посол України в Індонезії Василь Гамянін.

"Треба було чути, як виступав на цьому заході Лавров-Ріббентроп, який заміняв Путіна. Знову та сама маячня: бойові комарі, біолабораторії, у всьому винен Захід і тому подібне. Нормальна людина не зможе це слухати без склянки горілки",- каже український дипломат.

За його словами, під час заходу очільник МЗС РФ "створював ілюзію бурхливої діяльності". Мовляв, із франузьким президентом Еммануелем Макроном говорив, і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, але "той же Шольц потім заперечував".

"Не можу сказати, хто з ким розмовляв, бо тусовка була дуже велика – 39 делегацій, які спілкувалися між собою під час саміту, в кулуарах, кабінетах. Єдине, що можна точно сказати – все це московське кодло постійно бреше і не треба це брати взагалі до уваги", - зауважив посол.

Лавров на Балі

Під час саміту G20 Лаврова проігнорували представники інших держав. Окрім, КНР. Російський міністр зустрівся лише з одним дипломатом - з колегою з Китаю Ван Ї.

Згодом у пресі з'явилася інформація, що Лавров опинився у лікарні на Балі. Нібито він проходить лікування через проблеми з серцем. Однак в МЗС РФ заперечують цю інформацію.

Саміт "Великої двадятки" відбувся 15-16 листопада на острові Балі. Російський президент-диктатор Володимир Путін повідомляв, що, можливо особисто поїде на захід. Втім, за кілька днів стало відомо, що делегацію РФ очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Речник "фюрера" Дмитро Пєсков заявив, мовляв, рішення не їхати на G20 ухвалив сам президент. Нбито "це пов'язано з його графіком та необхідністю перебування в Росії".

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