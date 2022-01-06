"Не можна віддати, і все": Лукашенко попередив, що у Казахстані може повторитися український сценарій

"Не можна віддати, і все": Лукашенко попередив, що у Казахстані може повторитися український сценарій

Білорусь відправляє до Казахстану своїх військових.

Олександр Лукашенко заявив, що Казахстан, де тривають масові протести від початку 2022 року, "не можна віддати", бо "це буде подарунок як Україна для Америки, НАТО".

Про це він сказав 6 січня під час виступу у Мінську.

"...Як оця мерзенна каша, спецслужбами закручується. Тому ми прекрасно розуміємо, що Казахстан віддати не можна. Навіть наші журналісти просто сказали. Ну не можна його віддати, і все. Тому що це буде такий подарунок… Ну як Україна для Америки, НАТО. Так і там", - сказав Лукашенко, коментуючи рішення про введення до Казахстану білоруських військових у складі контингенту країн ОДКБ.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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