"Не можна втрачати ні хвилини": пані посол США озвучила заклик після атаки на Київ

Бріджит Брінк звернула увагу, що за останні п’ять днів Росія запустила сотні ракет і безпілотників по Україні.

Після ракетної атаки по Києву 25 березня пані посол США в Україні Бріджит Брінк закликала не витрачати час та негайно надати Україні допомогу.

Про це дипломатка написала в соцмережі Х.

Брінк зазначила, що вранці 25 березня Росія знову атакувала Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи пролунали в Києві.

"За останні 5 днів Росія запустила сотні ракет і безпілотників проти суверенної країни. Україна потребує нашої допомоги зараз. Не можна втрачати ні хвилини", – наголосила пані посол.

Нагадаємо, російські війська атакували Київ двома балістичними ракетами. Вони були збиті, уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування і семеро постраждалих.

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До слова, як повідомив американський конгресмен-республіканець Майкл Маккол, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після великодніх канікул.

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