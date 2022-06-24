"Не можу собі уявити": віцепрезидент Єврокомісії відкинув можливий запуск "Північного потоку-2"

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що не може уявити, аби зараз відбувся запуск роботи російського газопроводу "Північний потік-2".

Шефчович додав, що уряд Німеччини на сьогодні розуміє, що "Північний потік-2" – це проєкт, який закінчився.

Про це віцепрезидент Єврокомісії розповів в інтерв’ю ТСН.

"Чесно кажучи, я цього не можу собі просто уявити, тому що те, що стосується "Північного потоку-2", там були дуже чіткі умови щодо європейського права. Здається, уряд Німеччини був дуже чіткий, що вони зараз розуміють, "Північний потік-2" – це проєкт, який закінчився. І ви, напевно, теж вже дізналися, що німецький уряд зараз вживає таких дуже рішучих кроків, щоб впоратися з можливою енергетичною кризою", – розповів Шефчович.

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"Тут ми готові шукати такі рішення, які дуже складні іноді, щоб знайти постачальників з інших країн. Водночас – (рішення – ред.) як заощаджувати енергію, газ, щоб ми впоралися з нинішньою економічною обстановкою", додав він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Німеччини збирається націоналізувати частину "Північного потоку-2". Йдеться лише про прокладену на території ФРН частину.

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