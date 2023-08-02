"Не можу суміщати обовʼязки голови сімʼї та одночасно бути на засіданнях Ради": нардеп Холодов - про свою втечу

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов, який покинув Україну ще у січні 2023 року, об'явився і пояснив причини своєї відсутності на засіданнях Ради.

Про це повідомила речниця партії "Слуги Народу" Юлія Палійчук.

Також читайте Яку вигоду отримають Росія та Іран від заводів з виробництва дронів у Білорусі та РФ: відповіли в ISW

У заяві про складання ним депутатських повноважень він пояснив, що "не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатися лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради".

"Надалі буду продовжувати допомагати нашим людям, Збройним Силам спільно із закордонними фондами й благодійними організаціями, з якими вдалося налагодити співпрацю. Буду робити все для нашої перемоги, але вже не у статусі народного депутата, і не бачу в цьому жодних проблем", - йдеться у його заяві.

Він закликав народних депутатів підтримати його заяву під час голосування на пленарному засіданні Верхвоної Ради.

Заява нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова про складання ним депутатських повноважень / Фото: Юлія Палійчук

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов виїхав за межі України ще у січні 2023 року. Він понад пів року він не відвідував засідання Верховної Ради. Про це йшлося у журналістських розслідувань "Схеми".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.