"Не можна вирішувати без України": Мерц висунув ультиматум щодо можливої участі Путіна в саміті G20

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц на пресконференції 3 листопада / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про неприпустимість вирішення долі України без її участі. За його словами, якщо президент США Дональд Трамп запросить на саміт G20 російського диктатора Володимира Путіна, то за столом переговорів обов’язково має бути і український лідер Володимир Зеленський.

Про це Мерц заявив під час спільної пресконференції з Зеленський.

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«Господар може запрошувати інших гостей. Якщо президент Трамп вирішить запросити російського президента (на саміт G20 у Маямі — ред.), то треба говорити про Україну. А якщо ми маємо говорити про Україну, то президент України має бути за столом. Це просто не можна прийняти, щоб інші країни вирішували долю України без залучення України», — висловився німецький канцлер.

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Він зазначив, що в разі запрошення України на саміт G20 Європейський Союз також буде представлений за столом переговорів.

Мерц повідомив, що наразі триває підготовка до зустрічі та переговори щодо її проведення. За словами канцлера ФРН, дипломатичну роботу необхідно продовжувати, і вона має привести до перемир’я та припинення вогню.

Трамп запросив Путіна на саміт G20 — що про це відомо

Нагадаємо, у вересні Трамп офіційно запросив Путіна на саміт G20, який відбудеться 14-15 грудня в Маямі. Як зазначив держсекретар США Марко Рубіо, Вашингтон розраховує на участь російського лідера у цьому заході. У Кремлі подякували за запрошення і повідомили, що остаточне рішення щодо поїздки буде ухвалене згодом через відповідні канали.

В середині жовтня Трамп заявив, що наразі не знає, чи приїде Путін особисто на саміт G20. За словами американського президента, російська сторона просила про представництво, проте Трамп був би радий бачити саме Путіна на зустрічі.

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До слова, 22 жовтня Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі на саміті G20 та буде представлена на найвищому рівні у разі запрошення Трампа. Президент України зазначив, що Київ розраховує на посередництво США у припиненні війни. Проте офіційного сигналу щодо проведення такого формату переговорів від Вашингтона поки не надходило.

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