Не мир, а пастка: Times припустило, як Росія може використати Донбас, відданий за планом Трампа

Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Україна опинилася перед вкрай складним вибором: прийняти «мирний план» США, що передбачає болісні територіальні поступки, або ризикувати втратою життєво важливої підтримки Вашингтона. Найбільшою небезпекою в цьому плані є вимога Кремля віддати Росії без бою решту Донецької області, яку Москва згодом може використати як плацдарм для майбутнього нападу на Україну.

Про це пише The Times.

Демілітаризований Донбас як загроза

Згідно з планом, розробленим американськими чиновниками у співпраці з росіянами, Україна має погодитись на низку болісних поступок. Більшість окупованих територій залишаться під контролем Росії без формального визнання, що, як зазначає видання, «не є великим напруженням», оскільки звільнення їх у найближчому майбутньому західні союзники приватно вважають малоймовірним.

Реклама

Однак ключовою і найважчою вимогою, є передавання Росії решти території Донеччини, яку Путін вимагає віддати йому без бою. За умовами плану, ця територія стане російською, але буде демілітаризованою.

Видання підкреслює, що така умова може нібито «розвіяти побоювання», що Москва зможе використати цю землю як плацдарм для атак углиб України в майбутньому. Але без чіткого розуміння того, як ця демілітаризація буде забезпечуватися та контролюватися, це залишається «дуже гіркою пігулкою для Зеленського».

Поступки та ультиматуми

План також передбачає, що Україна залишиться суверенною державою, але їй буде заборонено вступати до НАТО, хоча й дозволено приєднатися до ЄС. Що стосується армії, то хоча пункт плану обмежує чисельність ЗСУ 600 тисячами військовослужбовців, це все одно більше, ніж довоєнна чисельність (250 тисяч).

Росія натомість має піти на «незначні» поступки: вивести війська з невеликих частин Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей, а також відмовитися від претензій на мільярди заморожених суверенних активів на Заході, значна частина яких піде на відбудову України.

Реклама

The Times підкреслює, що, хоча українці можуть вважати план занадто великим подарунком Путіну, в Росії вже називають його «занадто малим і занадто пізнім».

«Росія потребує повного знищення київського режиму будь-якими необхідними засобами,» — заявив минулого тижня націоналістичний новинний сайт «Царьград».

Ці суперечності пояснюють, чому Путін наразі поводиться обережно та заявляє про готовність до «гнучкості» і чекає на відповідь Києва. Ймовірно, російський диктатор прагне «збільшити тиск на Зеленського, але не хоче показати себе слабким, погодившись на план раніше, ніж українці».

Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог оцінив «мирний план» Трампа. На його думку, документ «хороший», і Зеленський може з ним погодитись.