"Не на 100%": Подоляк розповів про підготовку до атак по енергосистемі взимку

Україна обговорює з партнерами надання їй додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Україна не на 100%, однак переважно готова до нових російських атак по енергетичній інфраструктурі. Для держави критично важливо отримати додаткові системи ППО і ПРО.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів у інтерв’ю "24 каналу".

Україні потрібно більше систем ППО

Подоляк ствердно відповів на запитання, чи критично важливо, щоби в України було більше систем протиповітряної оброни.

"Критично важливо. Ми ж бачимо, що Росія робить на півдні України. Для того, щоб працювати, наприклад, по ракетах "Онікс", потрібні конкретні системи ПРО. Насамперед – це SAMP/T, потім Patriot", – пояснив радник голови ОП.

Він також заявив про потребу в додаткових мобільних системах протиракетної, протиповітряної оборони, щоб збивати російські дрони-камікадзе.

"Не буває, на жаль, у такій війні, якоїсь лімітованої кількості систем, які мають убезпечити нас від атак ракетами чи дронами", – зазначив Подоляк.

Він повідомив, що президент України Володимир Зеленський на різних рівнях порушує питання додаткових систем ПРО та ППО, "тому що Росія використовує саме геноцидні практики, як-от атаки по цивільному населенню чи критичній інфраструктурі".

Чи готова Україна до нових атак по енергетичній інфраструктурі

"Не готові сказати, що ми тотально, стовідсотково, ідеально до всього підготувалися. Ви ж розумієте, це війна. Але є великий досвід минулого року. Є певні роботи з точки зору захисту інфраструктури, як і додаткові можливості для цього, зокрема інфраструктурні та збройні", – розповів радник керівника президентського офісу.

Він додав, що досвід диспетчеризації минулого року дозволяє робити все, щоб не було розірваної магістральної мережі та локальних чи глобальних блекаутів.

"Над цим працює й енергетичний штаб при Кабміні, і президент постійно опікується питаннями щодо фізичного захисту енергомережі", – запевнив Подоляк.

Чому росіяни атакують трансформатори

Він також пояснив, чому під час атак по критичній інфраструктурі окупанти концентрують удари по генерації та по магістральній мережі, насамперед трансформаторах.

"Трансформатори – це такий дефіцитний товар на ринку, бо немає ринку, щоб під замовлення зробити низку трансформаторів. Ми переважно готові, але все ж таки з нашими партнерами говоримо саме про додаткові системи ПРО", – зазначив радник голови ОП.

На його думку, Україні вдасться "добудувати систему" для захисту від "геноцидних практик Росії" та ракетних атак по цивільному населенню.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що держава першою у світі застосує певні види захисту енергетичної інфраструктури. Енергетичні обʼєкти матимуть активний та пасивний захист від атак узимку.

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