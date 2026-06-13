“Не на рік і не на п’ять”: Зеленський розкрив плани Путіна та попередив Європу про нову загрозу від РФ

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі.

Про це він сказав у своєму зверненні.

Глава держави звернув увагу, що Росія активно будує та розширює військові бази поблизу кордонів європейських країн, зокрема там, де їх не було навіть у радянські часи.

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«Без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно», — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що безпекові виклики від Росії — це не питання одного року чи п’яти років.

«Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію і під неї будує свою політику. Нічого іншого з Москви не чутно. Хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи», — зазначив Зеленський.

Він додав, що зрештою такі політики програють, як Орбан, але багато хто все одно намагається «подружитися» з путінськими гаманцями й заплющує очі на реальність.

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Президент висловив вдячність усім, хто бореться за інтереси своїх народів і безпеку Європи разом з Україною.

«Персонально зараз я хочу подякувати Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Президенту Євроради Антоніу Кошті за спільну роботу і всім європейським лідерам, кожному й кожній, хто ухвалює сильні та справедливі рішення», — сказав Зеленський.

Він також привітав Молдову з прогресом на шляху до ЄС.

«Україна й Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз», — підсумував президент.

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Зеленський наголосив, що спільна робота з європейськими партнерами є ключовою для захисту безпеки всього континенту.

Президент також повідомив, що Україна готується до активної дипломатичної роботи наступного тижня.

«Готуємося вже зараз до дипломатичних подій наступного тижня — має бути дуже активно, починаючи з понеділка. Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер», — зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна готова до відкриття шести кластерів і не буде затягувати процес. Він також анонсував важливі перемовини в рамках саміту G7, Євроради та саміту НАТО.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

Раніше ми писали, що для Путіна все ще гірше, ніж здається. Останнім часом Україна завдає болісних ударів у саме серце Росії, приголомшуючи цим Кремль.

До слова, у Bloomberg наголошують, що навіть на тлі успіхів України війна може стати ще небезпечнішою, адже загнаний у кут Путін здатен підвищити ставки.

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