"Не надсилайте їх мені": Трамп емоційно відреагував на фото війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що регулярно отримує знімки з місця бойових дій в Україні. Проте ці кадри є занадто важкими для сприйняття.

Про це Дональд Трамп розповів під час офіційної зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Американський політик зазначив, що особисто бачив, який вигляд має поле бою на світлинах, які йому надає керівництво Пентагону.

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«Я бачив поле бою. Мені надсилають фотографії. Мені насправді хочеться сказати: "Не надсилайте їх мені"», — зазначив Дональд Трамп.

За словами лідера США, йому надсилає ці фото військовий міністр США Піт Гегсет.

«Піт Гегсет надсилає мені фотографії. Я кажу: "Піте, знаєш що? Це псує загальне враження"», — додав президент США.

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Нагадаємо, Трамп заявив, що після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним вважає, що обидві сторони прагнуть укласти угоду.

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Раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на переламний момент після розмови з Трампом.

До слова, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на саміті НАТО 8 липня о 14:30 за київським часом.

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