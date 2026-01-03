Не НАТО, але з гарантіями: Волкер розкрив новий сценарій миру для України

Курт Волкер / © Associated Press

Реклама

Найкращою гарантією безпеки для України залишається повноправне членство в НАТО, адже диктатор Путін боїться стримувального ефекту Альянсу. Втім, наразі це питання не стоїть на порядку денному, тому союзники розробляють альтернативний механізм, максимально наближений до 5-ї статті Вашингтонського договору.

Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в ефірі «Еспресо».

За словами Волкера, хоча членство в Альянсі є ідеальним сценарієм, зараз важливо не «спалити мости» і не закрити цю можливість назавжди. На поточному етапі обговорення зосереджено на створенні еквівалентної моделі гарантій безпеки.

Реклама

Дипломат пояснив суть пропозиції: йдеться про зобов’язання, за яких будь-який новий акт агресії проти України отримає колективну військову відповідь усіх країн-підписантів угоди на чолі зі Сполученими Штатами. Це фактично дублює принцип дії 5-ї статті НАТО, але без формального вступу до блоку.

Волкер підкреслив серйозність намірів США, зазначивши, що до дискусії були залучені всі фігури, які впливають на прийняття рішень.

Однак між сторонами виникла дискусія щодо тривалості дії угоди:

Президент США Дональд Трамп запропонував гарантії строком на 15 років .

Президент України Володимир Зеленський наполягає на довгостроковій перспективі — 50 років.

«Остаточний компроміс, імовірно, буде десь посередині. Однак навіть у такому форматі йдеться про серйозну гарантію безпеки, що підлягатиме ратифікації Сенатом США», — зауважив Волкер.

Реклама

Волкер переконаний: якщо США затвердять таку модель і ратифікують її на рівні Сенату, європейські союзники не залишаться осторонь. Це відкриває шлях до реальної фізичної присутності сил партнерів на українській землі.

«Це створить передумови для того, щоб європейські союзники по НАТО у перспективі могли розгорнути свої сили в Україні», — наголосив дипломат.

Водночас він додав важливе уточнення: реалізація цього сценарію можлива лише після досягнення режиму припинення вогню. Саме тоді цей механізм стримування стане «реалістичним елементом» нової архітектури безпеки Європи.

Нагадаємо, Україна працює над створенням багатосторонньої системи гарантій безпеки, що передбачає чіткий розподіл ролей між ЗСУ, європейськими союзниками та США. Ключовим елементом залишається українська армія, яку доповнять очолювані Європою багатонаціональні сили, тоді як Сполучені Штати забезпечуватимуть стратегічну підтримку.