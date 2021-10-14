"Не найкращі умови для життя": Путін прокоментував справу Навального

Російський президент заявив, що нікого не збирається ставити в якісь ексклюзивні умови.

Для російського опозиціонера Олексія Навального в ув'язненні не будуть створюватися ексклюзивні умови.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю телеканалу CNBC.

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"Громадянин, про якого ви сказали, знаходиться в місцях позбавлення волі. Не найкращі умови, але він не один такий. Крім нього є й інші люди, які також порушили російські закони, і ми нікого не збираємося ставити в якісь ексклюзивні умови, в тому числі і тих, хто прикривається політичною діяльністю", — сказав глава Росії.

Більш докладно говорити про Навального президент відмовився.

"Мені здається, цього досить для того, щоб відповісти на ваше запитання", — сказав Путін.

Нагадаємо, суд Москви 2 лютого 2021 уклав Навального на 3,5 року. Його захист подав апеляцію, але її не задовольнили. Втім, суд врахував його перебування під домашнім арештом і в СІЗО. Як наслідок, опозиціонер буде перебувати за ґратами 2,5 року. Крім того, Навальний повинен виплатити штраф у розмірі 850 000 рублів за наклеп на ветерана.

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