«Не найулюбленіший син»: Зеленський пожартував про свої стосунки з Трампом

Зеленський вважає, що Трамп ставиться нього, як до сина / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський визнав, що не може назвати Дональда Трампа своїм другом, на відміну від глави Франції Еммануеля Макрона.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю радіо France Inter.

Журналіст запитав Зеленського, чи може він назвати Трампа своїм другом. Він відповів, що «не може так сказати». Натомість Зеленський навів приклад, що серед глава держав може назвати своїм другом Еммануеля Макрона.

«Це мій друг, тому що ми проходимо цей час, знаєте. Ми вирішуємо проблеми та складні моменти, різні моменти допомагаємо одне одному. Мій перший візит був до Франції. Ми познайомилися багато років тому. Ми близькі. Наші люди близькі. І я вважаю, що завдяки тому, що у нас такі відносини, Франція та Україна в цілому стали у більш близьких відносинах, ніж це було до нашої дружби з Емманюелем», — сказав президент України.

Зеленський визнав, що з президентом США Дональдом Трампом «трішки складніше».

«Може тому, що він доросліший. Може тому, що відноситься до мене, як до сина і чекає від мене ставлення до нього, як до батька. Але у нього вже є діти, а у мене є батьки», — сказав глава держави.

Також Зеленський пожартував, що був би «не найулюбленішим сином» Трампа.

Крім того, він висловив впевненість, що американському лідерові подобається спілкування і зустрічі з ним.

«Деякі різкі речі та різкі кроки може не дуже подобаються. Але я президент, я захищаю інтереси своєї країни», — підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що переговори з РФ затягуються через «Санта-Барбару».