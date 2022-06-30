"Не обговорюється": Арахамія спростував можливу відставку Шмигаля

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про начебто підготовку відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Цю інформацію почали поширювати в українських медіа.

Питання заміни голови уряду ні у фракції, ні у Верховній Раді не розглядається та не обговорюється.

Про це Арахамія повідомив у Мережі 30 червня.

"Традиційно публікації ЗМІ про кадрові питання породжують багато розмов і пліток, які не допомагають працювати. Через це мушу внести певну ясність. Офіційно. Питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється", – йдеться у дописі нардепа.

Він додав, шо Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань.

Щодо інших членів уряду, то Арахамія сказав, що точкові ротації в Кабміні відбуваються на постійній основі.

"Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", – резюмував політик.

Нагадаємо, напередодні Шмигаль повідомив, що Україна працює над тим, аби Росію остаточно виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму.

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