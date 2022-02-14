"Не обговорюється": Стефанчук прокоментував зміни до Конституції України щодо вступу до НАТО

"Не обговорюється": Стефанчук прокоментував зміни до Конституції України щодо вступу до НАТО

Спікер наголосив, що він та Верховна Рада діють у повній відповідності до Конституції, де чітко передбачено стратегічний курс держави до ЄС і НАТО.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наразі не обговорюється питання щодо змін до Конституції України в частині членства в НАТО.

Про це спікер парламенту заявив на брифінгу в понеділок, 14 лютого.

"Я, наскільки знаю, станом на зараз не обговорюється і не ведеться жодних питань щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО. Я більше скажу, це суверенне право кожної країни – вирішувати напрямок свого розвитку, і ви знаєте, що це моя позиція, яку я завжди говорю з нашими колегами і ніхто не має права вказувати на червоні лінії чи можливі неможливості щодо ухвалення тих чи інших рішень суверенною державою", – сказав голова Верховної Ради.

"Верховна Рада і я, як голова, дію у повній відповідності до Конституції України, де чітко передбачено стратегічний курс України до ЄС і НАТО. Я це розумію, я з цим живу і я докладу всіх зусиль, щоб це сталося", – наголосив Стефанчук.

Він також прокоментував заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка щодо можливої відмови від вступу до НАТО.

"Мені видається, що це не позиція фахового дипломата, це просто якась дискомунікація, яка відбулася. Наскільки я знаю позицію пана Пристайка, він був і залишається відданим прихильником якраз інтеграції України до НАТО", – сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, в інтерв'ю BBC Radio 5 Live Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу доНАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Водночас в Офісі Президента запевнили, що курс до ЄС і НАТО – безумовний пріоритет України.

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков поспішив заявити, що офіційно зафіксована відмова України від НАТО стала б "кроком до стабілізації обстановки".

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