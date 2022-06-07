"Не обмежиться трьома країнами": Данілов заявив про ймовірне розширення союзу Британія-Польща-Україна

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є прихильником якомога швидшого оформлення союзу Велика Британія-Польща-Україна та висловив думку, що він має бути максимально розширений.

Данілов також висловив радість щодо продовження роботи Бориса Джонсона на посаді британського прем’єра.

Про це секретар РНБО сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 7 червня.

"Це питання, мабуть, більше до президента нашої країни, який безпосередньо веде і відповідає, згідно з нашою Конституцією, за міжнародні справи і за військові справи. Я прихильник того, щоб цей союз був якомога швидше. Більше того, я вважаю, що він має бути ще максимально розширений, і не обмежиться цими трьома країнами", – розповів Данілов.

"Ви знаєте, що в нас дуже добрі відносини з Великою Британією. Богу дякувати, у пана Бориса вчора було голосування вотуму недовіри і він не пройшов. Він залишається працювати на тій посаді, на якій він сьогодні є. Це справжній друг нашої країни, який у найважчі часи підтримував нашу країну, підтримував нашого президента", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, в кінці травня італійські ЗМІ писали, що Джонсон працює над ідеєю створити альтернативу ЄС. Політик нібито запропонував президентові Володимирові Зеленському, щоб Україна теж долучилася до цього альянсу.

Джонсон запропонував Зеленському створити альтернативу ЄС

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