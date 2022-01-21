Не очікуємо великих результатів - Блінкен про зустріч із Лавровим у Женеві

Блінкен каже, що США зацікавлені в тому, щоб врегулювати непорозуміння з РФ за допомогою діалогу.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон відданий шляху дипломатії та діалогу з РФ, але не чекає на великі результати від зустрічі із Сергієм Лавровим в Женеві.
Про це Блінкен сказав на початку перемовин із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві у п'ятницю, 21 січня.
"Ви маєте рацію, ми не очікуємо вирішення розбіжностей тут сьогодні, але я сподіваюся і очікую, що зможемо подивитися, чи залишається відкритим діалог та дипломатія. Ми налаштовані на вирішення (проблем) у такий спосіб і на вирішення наших розбіжностей мирно", - сказав Блінкен.
Своєю чергою, Лавров також заявив, що не чекає від зустрічі з Блінкеном прориву, але чекає на відповідь щодо російських вимог стосовно так званих "гарантій безпеки".
Зауважимо, що у Женеві 21 січня стартували переговори між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та його американським колегою Ентоні Блінкеном. Захід відбувається у готелі «"Президент Вілсон".
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