Не оновив дані – здавай паспорт: Безугла відзначилась скандальною заявою

Через свою гучну заяву депутатка нарвалася на критику з боку колеги з парламенту.

Скандальна нардепка Мар’яна Безугла заявила, що ті громадяни, які не повернуться до України для оновлення військово-облікових даних, повинні "здати українські паспорти і взяти інші".

Таку гучну заяву політикиня зробила у ефірі "Суспільне новини".

Безугла заявила, що громадяни України, які не повернуться до країни для оновлення даних, повинні здати свої паспорти та взяти інші.

Ця заява обурила іншу присутню у студії народну депутатку Юлію Клименко. Вона запитала, чи готова Безугла, щоби держава таким чином втратила 11 млн українців. Та відповіла: "А вони наші? Вони всі зробили свій вибір".

"Так, вони наші! Це наші громадяни! Мар’яно, 20 років вони відсилали Україні 18 мільярдів доларів щорічно", – повідомила Клименко.

"Вони відмовилися від своїх родичів?" – сказала у відповідь Безугла.

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"… наші гастарбайтери, які годували вас в тому числі податками! Тому що ці люди не вивозили свої сім’ї, а надсилали сюди гроші! 18 мільярдів – це в десять разів більше, ніж те, що дають міжнародні організації", – заявила Клименко.

До слова, як заявила раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, застосунок "Резерв+", де можна оновити облікові дані, може бути недоступним для українців за кордоном. Зокрема, ТСН.ua відомо про такі випадки на території Польщі.

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