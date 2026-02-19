Не отруєння: що справді стало причиною захворювання нардепів у Раді

Верховна Рада. / © УНІАН

Інформація про те, що народні депутати отруїлися в їдальні Верховної Ради не підтвердилися. Захворювання парламентарів не пов’язане з харчовим отруєнням. Вони масово підхопили норовірус.

Про це повідомили у пресслужбі апарату українського парламенту.

«Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної ради», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці провели перевірки після повідомлень про можливі випадки отруєння. Зокрема, було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо.

Після перевірки їдальні парламенту та ПЛР-тестування захворілих народних обранців було виявлено один і той самий тип вірусу — норовірус.

«Норовірус — гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом», — йдеться у повідомленні.

Захворювання у парламенті

Минулого тижня Верховна Рада так і не змогла розпочати роботу. Депутати не розглянули жодного питання з порядку денного, бо бракувало голосів. Чимало парламентарів не з’явилися у сесійній залі через стан здоров’я.

Їхні колеги, які до сесійної зали дійшли, повідомляли про масове отруєння нардепів. Нібито вони отруїлися у їдальні Ради. Спеціалісти розпочали відповідну перевірку

Народна депутатка Галина Третьякова повідомляла, що десятки депутатів парламенту опинилися під крапельницями, але причина їхнього захворювання не була відома. З її слів, «одночасно захворіло понад 38 народних депутатів» — хоч за день до цього вони були здорові.