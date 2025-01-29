"Не панікуйте": в РНБО відповіли, чи продовжується військова допомога від США

26 січня, під час візиту до Києва президентки Молдови Маї Санду, Володимир Зеленський також запевнив, що "військова допомога не зупинена".

Військова допомога США Україні продовжується. Допомога продовжує надходити за раніше ухваленими пакетами.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Він також закликав громадян "не панікувати через гучні заголовки" та "не перекручувати" інформацію.

Раніше видання The New York Times повідомило, що заборона на надання допомоги США поширюється на більшість програм військової та безпекової допомоги, зокрема в Україні, Тайвані та Йорданії. Більшість цієї допомоги виплачується Держдепартаментом. Військова допомога Ізраїлю та Єгипту, а також екстрена продовольча допомога виключені з цієї заборони.

Нагадаємо, одним із перших після інавгурації 20 січня Трамп підписав указ про перегляд іноземної допомоги, яку надають США, посилаючись на те, що вона суперечить американським інтересам. Програма для біженців з України U4U в США також зупинена.

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