Не переговори, а попередження: що стояло за візитом директора ЦРУ до Москви

ЦРУ (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви міг бути пов’язаний насамперед із передачею Кремлю попереджень щодо можливої ескалації війни.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна.

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За його словами, переговори щодо завершення війни — лише одна з можливих версій. Значно переконливішим він вважає сценарій, за якого Реткліфф передавав Москві конкретні сигнали про наслідки подальшої ескалації.

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«Цілком ймовірно, і я теж до цього схиляюся, що головна тема — це були певні попередження щодо ризиків ескалації війни і можливих сценаріїв ескалації війни з боку Росії», — зазначив Фесенко.

Мобілізація в РФ і можливі провокації проти НАТО

Однією з ключових тем могла бути підготовка Росії до масштабної мобілізації та ризик подальшої ескалації.

За словами Фесенка, сама мобілізація навряд чи є головною причиною занепокоєння Вашингтона. Значно важливіше те, для чого Кремль може використати додаткові людські ресурси.

Нових військових РФ може спрямувати на посилення наступу проти України. Водночас політолог не виключає, що мобілізація дозволить Росії вивільнити частину боєздатних підрозділів для провокацій проти країн східного флангу НАТО.

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Йдеться, зокрема, про країни Балтії, Польщу або Фінляндію. За словами Фесенка, Росія може вдатися не лише до прямої атаки, а й до гібридного сценарію, щоб перевірити реакцію Альянсу та спробувати змусити Захід переглянути підтримку України.

«Американців це може непокоїти. Для них це потенційний другий фронт, потенційна проблема, і тому я думаю, що вони могли б попереджати Кремль, щоб вони такі дурниці не робили», — сказав експерт.

Подібні попередження вже передавали раніше

Фесенко нагадав, що схожі місії керівники ЦРУ вже виконували.

У листопаді 2021 року тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс таємно приїздив до Москви, щоб застерегти Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну.

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Наприкінці 2022 року Бернс також зустрічався в Туреччині з керівником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Однією з тем тоді було попередження про неприпустимість застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Чому візит тримали в таємниці

Фесенко пояснив, що закритий формат такої поїздки є цілком типовим для керівника розвідки.

Директор ЦРУ не є офіційним дипломатичним переговорником, а контакти між керівниками спецслужб такого рівня зазвичай проходять без публічності.

Тому, на думку політолога, таємність візиту сама по собі не є незвичною. Значно важливіше те, що поява директора ЦРУ в Москві могла свідчити про необхідність передати Кремлю сигнал щодо питань, які Вашингтон вважає особливо небезпечними.

Нагадаємо, Реткліфф прибув до Москви 25 серпня на військовому літаку США. Мета візиту та деталі запланованих зустрічей не розголошувалися. Це перший візит директора ЦРУ до Росії від 2021 року, коли американська розвідка намагалася з’ясувати наміри Путіна напередодні повномасштабного вторгнення до України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав візит Реткліффа «контактами між службами безпеки», хоча раніше заперечував наявність інформації про літак та зустрічі. У Вашингтоні офіційні відомства, зокрема ЦРУ, Пентагон і Білий дім, відмовилися від коментарів щодо мети та деталей поїздки.

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