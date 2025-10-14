Не переговори, а ракети: як Київ переконав Трампа змінити стратегію і бити вглиб Росії

Tomahawk

Упродовж кількох місяців Україна вела мирні переговори з Росією, в успіх яких вона по-справжньому не вірила. Але, прагнучи задовольнити бажання президента США Дональда Трампа знайти дипломатичне рішення, Київ відправляв своїх представників на чергові зустрічі з американськими та російськими колегами, навіть попри те, що ці переговори майже не давали результатів.

Про це пише The New York Times.

Тому тепер, коли Трамп все більше розчарований відмовами Москви йти на компроміс, Україна бачить можливість досягти того, чого давно прагнула.

У виданні наголошують, що Україна хоче менше переговорів, але більше зброї для ударів по РФ, а також жорсткіших санкцій, щоб змусити Москву серйозно ставитися до перемовин.

«У вівторок українська делегація високого рівня розпочне кількаденний візит до Вашингтона, щоб обговорити угоди про купівлю американської зброї, призначеної для ударів по глибині Росії та захисту України від повітряних атак. Президент Володимир Зеленський планує відвідати Білий дім у п’ятницю, можливо, для остаточного узгодження угод. Він активно агітує за американські крилаті ракети „Томагавк“, які посилили б здатність Києва завдавати ударів на великі відстані», — нагадали у NYT.

Напередодні Трамп натякнув, що може передати Україні ці ракети, аби змусити російського диктатора Володимира Путіна скласти зброю.

«Я можу сказати: „Послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм „Томагавки“, — зауважив він.

Водночас експерти не впевнені, що «Томагавки» можуть змінити хід війни, адже ці ракети зазвичай запускаються з кораблів або підводних човнів, якими Україна не володіє, а США мають обмежену кількість наземних пускових установок.

Своєю чергою аналітики кажуть, що готовність адміністрації Трампа обговорювати питання постачання та використання цієї зброї свідчить про зміну підходу Вашингтона щодо завершення війни.

«Дипломатичні зусилля та мирні переговори довгий час були головним питанням у публічному дискурсі, і щоразу, коли Україна намагалася змінити цю наративну, вона не знаходила розуміння у своїх партнерів, особливо у Вашингтоні. Зараз, схоже, ми говоримо однією мовою», — наголосив директор київського аналітичного центру «Нова Європа» Сергій Солодкий.

Як заявляв Зеленський, українська делегація у Вашингтоні буде вести переговори про придбання протиповітряної оборони та різних ракетних систем, окрім «Томагавків». За його словами, Україна підготувати список зброї, яку вона хоче придбати у США за рахунок європейських коштів на суму приблизно 90 млрд доларів.

Також делегація має обговорити угоду про продаж Вашингтону українських безпілотників та запуск спільного виробництва дронів.

На думку аналітиків, відхід Вашинтона від традиційних мирних переговорів на користь підходу, якого дотримується Київ, є реакцією на рішення РФ відмовитися від перемовин та посилити смертоносні атаки.

«Трамп, який спочатку щедро хвалив Путіна, цього літа змінив тон, заявивши, що російський лідер „говорить приємні слова, а ввечері бомбить усіх“. Ця зміна також відображає зусилля України показати Трампу, що вона є найбільш розумним партнером за столом переговорів. Коли Трамп останніми місяцями прагнув до миру, Київ погодився з умовами, які він висунув. Це включало припинення вогню, якому Київ раніше опирався, побоюючись, що Москва використає перерву для перегрупування сил і нового нападу. Україна також погодилася на пропозицію Трампа про тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним», — нагадали у NYT.

Нагадаємо, стало відомо, що стане головною темою переговорів президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського 17 жовтня.