«Не під знаменом Бандери»: у Польщі знову зробили жорстку заяву про вступ України до ЄС

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

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Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі, голова Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш знову згадав українського революціонера Степана Бандеру. Польський міністр наголосив, що Україна не стане членом ЄС, якщо не змінить ставлення до історії про ОУН та УПА.

Про це міністр оборони Польщі сказав під час інтерв’ю для Wiadomości.

«Україна не стане членом ЄС, якщо йтиме до нього під знаменом Бандери. Хорвати, якби глорифікували усташів, теж не увійшли б до Європейського Союзу. У Федеративній Республіці Німеччині сьогодні не глорифікують командирів Другої світової війни, навіть тих, які були солдатами, а не злочинцями. У Франції маршалу Петену сьогодні не ставлять пам’ятників», — заявив Косіняк-Камиш.

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Він вважає, що український народ повинен визнати Волинську трагедію під час Другої світової війни та попросити вибачення у поляків за геноцид.

«Гинули невинні люди лише за те, що були поляками. Другим питанням є вшанування пам’яті. Важко не очікувати, що якщо солдати Вермахту мають свої могили, польські жертви повинні мати хрест, перед яким можна запалити лампадку. Третім пунктом є прощення», — сказав віцепрем’єр.

Окрім того, він не вірить, що Україна стане членом ЄС у найближчі роки. На його думку, переговори про її вступ триватимуть ще «багато років».

Вступ України до ЄС — що відомо

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш погрожував блокувати вступ України до ЄС, якщо Київ буде вшановувати діячів ОУН і УПА. Така заява прозвучала одразу після того, як Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про Український національний пантеон.

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Попри погрози, 14 липня у Брюсселі відкрили шостий кластер про зовнішні відносини у переговорах щодо вступу України до ЄС. Європейські дипломати заявили, що Україна успішно впроваджує реформи в часи війни.

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