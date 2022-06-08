"Не питання близького часу": в Держдепартаменті США прокоментували переговори про мир із Росією

"Не питання близького часу": в Держдепартаменті США прокоментували переговори про мир із Росією

В Держдепартаменті США заявили, що війни завершуються за столом переговорів, однак у ситуації з війною Росії проти України такі переговори, очевидно, не відбудуться найближчим часом.

Саме тому США робитимуть усе, щоб посилити позиції України.

Про це помічниця держсекретаря США з питань Європи і Євразії Карен Донфрід розповіла 8 червня, повідомляє "Укрінформ".

Вона дала пояснення на прохання журналістів уточнити, яку позицію займають США щодо шляхів завершення війни в Україні.

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"Я думаю, коментар (Байдена – ред.) про те, що дипломатія завершує війни, є дуже важливим. Він процитував президента Зеленського, який сказав, що зрештою ця війна буде завершена дипломатичним шляхом", – сказалаДонфрід.

Вона нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що держава робить усе, щоб посилити позиції України, коли та сяде за стіл переговорів.

"Але я думаю, що цей стіл переговорів, на жаль, не є питанням близького часу", - зауважила представниця Держдепу.

Вона заявила про відсутність ознак того, що Росія вестиме добросовісний діалог.

Донфрід також запевнила, що США дотримуються позиції "Нічого про Україну без України".

"Ми підтримуємо право України бути вільною, демократичною і незалежною державою. Ми залишаємося відданими захисту українського суверенітету й територіальної цілісності", – сказала посадовиця.

Нагадаємо, 3 червня Байден, коментуючи війну в Україні, сказав, що "в якийсь момент має відбутися врегулювання шляхом переговорів".

Того ж дня американське видання CNN повідомило, що протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми колегами з Британії та ЄС, щоб обговорити потенційні методи припинення вогню та війни в Україні шляхом переговорів. За інформацією медіа, Україна участі в цих зустрічах не брала.

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