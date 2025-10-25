ТСН у соціальних мережах

«Не по понятіям»: дипломат пояснив, чому Путін роздратований новими санкціями США

Санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії — «Роснефті» та «Лукойлу» — серйозно вдарили по фінансових інтересах диктатора Путіна.

Ігор Бережанський
Путін

Путін / © Associated Press

Путін роздратований діями Сполучених Штатів, які запровадили санкції проти двох провідних нафтогігантів Росії — «Роснефті» та «Лукойлу».

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо повідомив дипломат, експосол України у США Валерій Чалий.

«Трамп заліз у гаманець Путіна. Нагадаю, „Роснефть“ — це колишній ЮКОС, який вони рейдернули: викинули власників, забрали собі, Сєчин очолив, а Путін через компанію фінансує „свою родину“. У керівництві „Роснефті“ працюють його люди, у тому числі й родичі. Це і є гаманець Путіна, і саме тому він розлючений. У його розумінні це „не по понятіям“, тому він емоційно реагує. Я вперше бачу його таким роздратованим», — зазначив Чалий.

За словами дипломата, Путін, попри обурення, намагається налагодити стосунки з американською стороною. «Він наступив собі на горло — знову з комерційними пропозиціями відправив Дмитрієва до США. Мабуть, і там не склалося, навіть у комерційному сенсі», — сказав він.

Чалий також пояснив, що Дональд Трамп залишився невдоволений безрезультатністю попередніх зустрічей із російською стороною. «П’ять зустрічей Віткоффа ні до чого не привели. Росіяни пропонували американцям участь у проєктах в Арктиці, а також у видобутку корисних копалин — навіть на окупованих територіях України. Тобто вони торгують тим, що їм не належить. Але комерційно ця історія не спрацювала так, як очікував Путін», — пояснив експосол.

Дипломат наголосив, що санкції, запроваджені США, є серйозними та фактично незворотними. «Це не ті санкції, які встановлює конгрес. Їх вводить Мінфін за указом президента, і повернути їх назад практично неможливо. Росіяни це розуміють, тому для них це болюче. Але вони шукатимуть обхідні шляхи», — пояснив Чалий.

Він також припустив, що позиція Китаю може стати вирішальною у майбутньому: «Якщо Пекін дещо змінить свою позицію, це серйозно вдарить по можливостях РФ уже наступного року, принаймні у другій половині 2026-го».

Раніше повідомлялося, що Путін терміново відправив до США свого ключового переговорника по Україні, фінансиста Кирила Дмитрієва. У п’ятницю, 24 жовтня.

 Ми раніше інформували, що президенту США було запропоновано три варіанти санкцій проти Кремля, проте він вибрав не найжорсткіший.

