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«Не подобаються удари — припиняй війну»: Сибіга жорстко поставив Путіна на місце
Український дипломат заявив, що Москва може припинити ці атаки, завершивши війну проти України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на невдоволення російського диктатора Путіна українськими ударами по нафтопереробних заводах та військових кораблях РФ.
Про це Сибіга написав у соцмережі X 24 листопада.
Глава українського МЗС наголосив, що Путін сам може покласти край ударам по російській інфраструктурі, якщо віддасть наказ зупинити війну.
«Якщо Путіну не подобаються українські удари по його нафтопереробних заводах, він може віддати наказ припинити війну. Якщо він не хоче, щоб завдавали ударів по його військових кораблях, він може просто віддати наказ припинити війну», — написав він.
Крім того, Сибіга нагадав про значні втрати російської армії на полі бою. За його словами, від початку 2026 року Росія втратила 432 тисячі військовослужбовців, однак так і не наблизилася до досягнення цілей свого вторгнення.
«Вочевидь, йому до них байдуже. Досить скаржитися. Припиніть війну», — додав український міністр.
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує заборонити компаніям із країн ЄС надавати Росії послуги з ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури.
Ми раніше інформували, що у російському Новошахтинську Ростовської області вночі виникла сильна пожежа поблизу двох паливних підприємств, одне з яких — великий нафтопереробний завод.