Андрій Сибіга / © Володимир Зеленський

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на невдоволення російського диктатора Путіна українськими ударами по нафтопереробних заводах та військових кораблях РФ.

Про це Сибіга написав у соцмережі X 24 листопада.

Реклама

Глава українського МЗС наголосив, що Путін сам може покласти край ударам по російській інфраструктурі, якщо віддасть наказ зупинити війну.

Реклама

«Якщо Путіну не подобаються українські удари по його нафтопереробних заводах, він може віддати наказ припинити війну. Якщо він не хоче, щоб завдавали ударів по його військових кораблях, він може просто віддати наказ припинити війну», — написав він.

Крім того, Сибіга нагадав про значні втрати російської армії на полі бою. За його словами, від початку 2026 року Росія втратила 432 тисячі військовослужбовців, однак так і не наблизилася до досягнення цілей свого вторгнення.

«Вочевидь, йому до них байдуже. Досить скаржитися. Припиніть війну», — додав український міністр.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує заборонити компаніям із країн ЄС надавати Росії послуги з ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури.

Реклама

Ми раніше інформували, що у російському Новошахтинську Ростовської області вночі виникла сильна пожежа поблизу двох паливних підприємств, одне з яких — великий нафтопереробний завод.

Новини партнерів

Новини партнерів