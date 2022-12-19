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Не помітив останню сходинку на трапі і отримав букет: як Лукашенко зустрічав диктатора Путіна

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Не помітив останню сходинку на трапі і отримав букет: як Лукашенко зустрічав диктатора Путіна

Путін вперше від 2019 року відвідав Білорусь.

У понеділок, 19 грудня, до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком прибув російський диктатор Путін. 

Про це пишуть російські та білоруські пропагандисти.

Ще під час виходу з літака на трапі із Путіним стався конфуз - він не помітив останню сходинку та перестрибнув її. 

Зустрічали диктатора дівчата із хлібом-сіллю та Лукашенко з сином Миколою. Під час цього Путіну подарували букет квітів, що стало приводом для жартів про "солодку парочку". 

Зазначимо, що Путін вперше від 2019 року відвідав Білорусь. Раніше лише Лукашенко їздив до Москви. 

Також білоруські пропагандисти вирішили вкотре зробити із Путіна "мачо" та публікують, як "бункерний" нібито передав білоруським дівчатам, які його зустрічали, "повітряний поцілунок". Відомо, що кортежі Путіна та Лукашенка уже прибули до Мінська в палац Незалежності, де диктатори проводитимуть переговори.

Приїзд Путіна до Мінська: подробиці 

Російський диктатор прибув до Мінська у супроводі винищувачів. Також для конспірації у повітря було піднято ще три російських урядових бортів. Ймовірно Путін всерйоз побоюється за своє життя. 

Білоруський опозиціонер Павло Латушко вважає, що Путін своїм візитом хоче підкреслити наскільки для нього важлива участь Білорусі у війні проти України.

Військовий експерт Олег Жданов та деякі західні аналітики вважають, що Путін переконуватиме Лукашенка вступити у війну проти України. 

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