Не поспішайте звинувачувати США у зраді: політолог оцінив зміну риторики Трампа

Очільник Інституту Американістики Владислав Фарапонов вважає, що зміна риторики США ще не є 100-відсотковим доказом якихось домовленостей Трампа з Путіним за спиною України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Еспресо".

"На рівні дій, поки що суттєво Сполучені Штати не кидають нас, як то кажуть. Насправді попри зміну риторики, глобально немає якихось індикаторів, що США і персонально Дональд Трамп вже розподілили світ або домовилися за нашою спиною, абсолютно не врахувавши наші інтереси. Мені здається, це перебільшення. Тому що для Трампа досі, на жаль чи на щастя, але принаймні очевидно, важлива ідея швидкої перемоги, щоб він міг сказати, що ніхто не зміг цю війну принаймні призупинити, а він зміг. Ця ідея ним продовжує керувати", – сказав політолог.

Він зауважив, що за місяць свого президентства Трамп та його команда вже мали зрозуміти, "що не все, як то кажуть, однозначно", і що швидко закінчити війну їм не вдасться. Особливо тому, що в Україні добре чують "залпи потенційних перемовин", нагадав Фарапонов про 267 "Шахедів", якими росіяни атакували Україну в ніч проти неділі, 23 лютого.

"Тому я би сказав, що насправді у нас є, звісно, причини побоюватися такої риторики, і що вона може передбачати, очевидно, непередбачувані дії і потенційно тиск, який вже відбувається на Україну щодо ось цієї угоди, і так само може бути щодо певної домовленості про припинення вогню. Знову ж таки, якщо це відбудеться", – вважає політолог.

Владислав Фарапонов додав, що, на його думку, поки що рано звинувачувати Вашингтон в антиукраїнських настроях та зраді.

Нагадаємо, за словами експредставника США з питань України, угода про копалини не є цинічною спробою Трампа скористатися Україною. Вона має сенс для України, тож її варто сприймати серйозно.

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